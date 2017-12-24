Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askere alımda 24 Aralık KHK'sı ile yeni bir kanun yayımlandı.Yeni KHK ile gelen düzenleme ile ilgili merak ettiklerinize sitemizden ulaşabilirsiniz. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Peki kimler askere alınmayacak, askerlikte ne değişti?

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle teröreyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.