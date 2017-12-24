Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbesinde dik duruşunuzla, felaket tellallarını ezip geçtiniz. Adıyaman çıtayı her zaman daha yukarıya çıkarıyor, kendine yakışanı yapıyor.

6 KAT BÜTÇEYE ULAŞMIŞIZ

Bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. 65. hükümetin 2. AK Parti iktidarlarının 16. bütçesi. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki, ilk bütçemizle 16. bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 6 kat bütçeye ulaşmışız. 2018'de eğitime ayırdığımız bütçe 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni dönemde gücümüzü daha da artırarak 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz.

ANA MUHALEFET DESTEK OLACAĞINA KÖSTEK OLUYOR

Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için, aldığımız önlemleri, OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Hakaret bunlarda gırla. Bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Ben buradan diyorum ki, ülke kazansın diye millet kazansın diye, durmak yok yola devam.