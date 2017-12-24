Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
Başbakan 27 Aralık'ta Suudi Arabistan'a gidiyor
24.12.2017 - 15:51 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
Etiketler : Başbakan,Suudi Arabistan,
530370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530370.aspx
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