Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "On yıllardır sürdürdüğümüz terörizmle mücadele çabalarımız, terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, samimi bir uluslararası işbirliği olmaksızın başarı sağlanamayacağını göstermiştir." dedi.Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran, ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilen "Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, terörün, tarih boyunca sürekli devletler için ciddi güvenlik tehdidi, sokaktaki vatandaşlar için de korku kaynağı olduğunu belirtti.

Terörizmin ne coğrafya ne inanç ne de ırk tanıdığını, günümüzde toplumsal ve uluslararası düzene karşı da bir tehdit ve sınama aracı halini aldığını vurgulayan Kahraman, "Toplumlara ciddi zararlar verebilmek, genç nesilleri devşirebilmek ve kendi sapkın ideolojilerini farklı araçlarla dünyaya yayabilmek adına hareket eden terör örgütleri çoğalmış haldedir. Gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir yerinde bir terör eylemi meydana gelmesin. Terör örgütleri her geçen gün değişen şartlara karşı kendilerini hazırlıyorlar. Yabancı Terörist olgusu bu gerçeğin çarpıcı bir örneğidir." diye konuştu.

"Türkiye radikal grupların da hedefindedir"



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dünyanın dört bir tarafından çatışma bölgelerine akın eden on binlerce radikalleşmiş gencin yetiştirildiğini bildirdi. Yeni gelişmelerin, uluslararası işbirliğini terörle mücadelenin olmazsa olmaz bir boyutu haline getirdiğine işaret eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Türkiye, uzun yıllar çeşitli terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürmektedir. Bu terörist gruplar sınırlarımızın içinde olduğu kadar sınırlarımızın ötesinde de faaliyet göstermektedir. Üçüncü ülkelerde kamplar kurarak terörist yetiştirmekte ve finansman sağlamaktadırlar. Hatta propagandalarını yaymak ve barbarca eylemlerini methetmek için hiçbir engellemeyle karşılaşmaksızın medya kuruluşları işletmektedirler. Bizler, Türkiye’de masum insanları katleden teröristlerin, onların azmettiricilerinin ve finansörlerinin yurtdışında adaletten kaçmalarına ve serbestçe yaşamalarına tanıklık etmekteyiz. Bu örgütlerin başında PKK gelmektedir. İran, Suriye ve Irak'ta PKK ile bağlantılı olan örgütler mevcuttur. Alfabedeki neredeyse tüm harfleri kullanarak pek çok alt oluşumlar kurmuş bulunan örgüt, bu yolla kendine meşruiyet sağlayacak maskeler üretmektedir. Örgütün Suriye’deki kolu PYD/YPG olarak adlandırılmaktadır."

"Terörizm FETÖ ile daha önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü ortaya çıkardı"



İsmail Kahraman, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü dönemde FETÖ'nün hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türk halkının demokrasisine kahramanca sahip çıkması suretiyle bu hain kalkışmanın bertaraf edildiğine dikkati çeken Kahraman, şu görüşlere yer verdi:

"Terörizm FETÖ ile daha önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü ortaya çıkardı. O gece darbecilerin sergilediği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmak imkansızdır. Hain örgüt, o gece 250 Türk vatandaşını şehit etmiş, 2 bin 193 insanımızı yaralamışlardır. Örgütün lideri Fetullah Gülen'i barışçıl bir Müslüman, din adamı ve vaiz olarak düşünmek son derece yanlış bir tanımlama olur. Hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan bu terör örgütü faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik güç elde etme çabasındadır. Türkiye'de izledikleri taktikleri diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. Dolayısıyla Fetullah Gülen ve onun liderlik ettiği bu yeni nesil terör ve suç örgütü sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil etmektedir. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaşananlar, bu örgütün bulunduğu diğer ülkelerde de neler yapabileceğinin göstergesidir. On yıllardır sürdürdüğümüz terörizmle mücadele çabalarımız, terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, samimi bir uluslararası işbirliği olmaksızın başarı sağlanamayacağını göstermiştir. "

"Devletler evrensel düzeyde 'yargıla ya da iade et' ilkesini uygulamalıdır"



TBMM Başkanı Kahraman, terörizme karşı tek bir reçetenin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Terörizmle mücadele, hangi ortamda, nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak, her bir ülkeye özel stratejiler üretilmesini gerektirir. Ancak birbirimizden öğrenebileceğimiz dersler bulunmaktadır. Derslerden biri, terör örgütlerine uluslararası toplum olarak birlikte, güçlü biçimde, mütemadiyen aynı mesajı vermemiz gerektiğidir. Bu mesaj ise adaletten kaçamayacakları mesajıdır. Terör eylemlerinin cezasız kalmaması için devletler, evrensel düzeyde 'yargıla ya da iade et' ilkesini uygulamalıdır. Türk Parlamentosu, terör tehdidinin değişen doğasını dikkate olarak ve uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca terörizmle mücadele mevzuatını sürekli olarak güncellemektedir."