Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya toplamda 110 bin memur alınacağını söyledi. Yıldırım, “36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 Diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacak” dedi.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
24.12.2017 - 19:10 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 2018 yılında bütün kamu kurumlarına 110 bin memur alımı yapılacağını söyledi.
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530408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530408.aspx
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