Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Meclisini ziyaret eden Erdoğan, Sudan Milli Meclisi Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile görüştü. Erdoğan, daha sonra mevkidaşı El-Beşir'in, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.