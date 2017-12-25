Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Meclisini ziyaret eden Erdoğan, Sudan Milli Meclisi Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile görüştü. Erdoğan, daha sonra mevkidaşı El-Beşir'in, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.