Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Meclisini ziyaret eden Erdoğan, Sudan Milli Meclisi Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile görüştü. Erdoğan, daha sonra mevkidaşı El-Beşir'in, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, Sudan'da onuruna verilen yemeğe katıldı
25.12.2017 - 00:25 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Sudan Cumhurbaşkanı,Ömer El-Beşir,
530477 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530477.aspx
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