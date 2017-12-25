Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dâhil olmak üzere kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Silah altındakiler ise istekleri hâlinde terhis edilecek. Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dâhil olmak üzere kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Aynı kararnameyle ayrıca, şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak toplumda ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek üzere merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.