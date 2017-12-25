Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 15'i tutuklu 25 eski polisten 2'sinin beraatine karar verildi, 23'ü ise 3 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar ve haklarında yakalama kararı bulunanların mevcut durumlarının devamını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Necati Ü. ve Ahmet P'nin beraatine karar verdi, diğer sanıklar ise 3 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Ayrıca, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, haklarında yakalama kararı bulunan 5 sanığın yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi.