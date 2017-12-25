Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" dedi.
Gül'den KHK yorumu: Gözden geçirileceğini ümit ediyorum
25.12.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11. Cumhurbaşkanı Gül, dün yayınlanan KHK ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.
Etiketler : Abdullah Gül,KHK,
530714 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530714.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER