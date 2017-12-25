Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ekim 2016'da gözaltına alınan Erhan Çetiner çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çetiner hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Erhan Çetiner ile avukatı katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanık Erhan Çetiner'in tanık ifadeleri, arama tutanakları, bağış kayıtları, dernek üyelikleri ile Bank Asya hesap hareketlerinin birlikte değerlendirildiğinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. 15 aydır tutuklu olduğunu belirten sanık Erhan Çetiner, örgütün amaçlarını bilerek yardım yapmadığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa ilk önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürüp sanık Çetiner'in tahliyesine karar verdi.