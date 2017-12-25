Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sudan, Çad ve Tunus resmi ziyaretlerine iştirak eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi arasında askerî eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. 