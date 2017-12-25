Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sudan, Çad ve Tunus resmi ziyaretlerine iştirak eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi arasında askerî eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.
Türkiye ile Sudan arasında askerî eğitim işbirliği anlaşması imzalandı
25.12.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi arasında askerî eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi,askerî,
530729 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530729.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER