Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sudan, Çad ve Tunus resmi ziyaretlerine iştirak eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi arasında askerî eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.