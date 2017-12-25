İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Silopi ilçesinin Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasında bulunan bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Sentetien F99 marka tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 1 av tüfeği, Kalaşnikof tüfeğe ait 8 şarjör, 1 tabanca şarjörü, 207 Kalaşnikof tüfeği fişeği, 4 tabanca fişeği ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
25.12.2017 - 19:16 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : şırnak,pkk,
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