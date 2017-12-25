Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan-Türkiye İş Forumu'ndaki konuşmasından satır başları:

Türkiye-Sudan İş Forumunun her ülke için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim.

Siyasi ilişkilerimizde ciddi bir yakınlaşmayı hakim kıldığımıza inanıyorum.

Sudan'la 2 günde 21 anlaşma imzaladık. 500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz.

Siz buralara geldiniz yerle bir ettiniz, sizin buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Ama unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa edeceğiz ki kesilen sakal daha gür çıkar

Türk iş adamlarını Sudan'a daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Sudan halkı ile bütünleşerek iş yapmanızı özel olarak rica ediyorum.