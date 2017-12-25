Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da Port Sudan kentini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eşi Widad Babiker Ömer eşlik etti.