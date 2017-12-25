Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da Port Sudan kentini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eşi Widad Babiker Ömer eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Port Sudan'ı ziyaret etti
25.12.2017 - 23:26 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın Port Sudan kentini ziyaret etti.
Etiketler : port sudan,sudan,recep tayyip erdoğan,
530790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530790.aspx
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