Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Atalay’ı kabul etti
25.12.2017 - 23:48 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırm, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Etiketler : binali yıldırım,türk-iş,ergun atalay,
530805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530805.aspx
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