Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

OHAL kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan ve sivillere cezai muafiyet getiren madde, başta ana muhalefet partisi olmak üzere sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağına yönelik maddeye tepkilere ilk cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, bu düzenlemenin 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olduğunu söyledi. Ünal, şöyle devam etti:

“Burada yer alan terör eylemleri ibaresi darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. KHK’daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır.

Birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. Daha önce yapılan düzenleme ile o gece darbeye dönük asker, emniyet mensubu ve diğer kamu personelinin yanına, onlarla ilgili alınmış bir koruma kararının yanına o gece ülkesinin korumak için sokağa çıkan ve bunun da tespit altında olduğu kişilerin eklenmesi gayet normal. Burada kanun yapıcının maksadı daha sonra herhangi bir şekilde o gece sokağa çıkan ve darbecilere mukavemette bulunan kimselerin herhangi bir hukuki soruşturma, kovuşturma yapılmaması için yapılmıştır.”



TEZCAN: AYM’YE GİDECEĞİZ

CHP Merkez Yönetim Kurulu, dün parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Tezcan, “Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir” dedi. Tezcan, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK’lerle ilgili Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi. Tezcan’ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da “İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak” şeklinde maddeye tepki gösterdi.

Ünal, Tezcan’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Ünal, twitter üzerinden Tezcan’a şunları söyledi:

“Bu düzenleme o gece canı pahasına ülkesini çıplak elleriyle savunanların hukukunu korumak için yapıldı. O gece millet ülkesinin derdine düşmüşken oturduğu rahat koltuğunda TV izleyen, havaalanından sıvışan, tankları gördüğünde “AKP’den kurtuluyoruz” diye alkış tutanların da bizi anlamasını beklemiyoruz.

FETÖ’ye olan diyet borcunuzun onların avukatlığını da kapsadığını biliyorduk. Siz hiçbir zaman 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yanında durmadınız. FETÖ’cülerin mahkeme salonlarında şehit yakınları ve gazilere ‘yargılanacaksınız’ diye bağırmaları da sizi rahatsız etmez. Siz, terör örgütlerini perdelemek adına, milletin hukukunu koruyanları hedef alacak kadar gayri millisiniz. Yapılan düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu bildiğiniz hâlde efendilerinizin kulağınıza fısıldadığı iftira ve yalanlara devam edin. Millet sizi de bizi de iyi tanıyor.”

ABDULLAH GÜL: Karar gözden geçmeli

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, söz konusu KHK’yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirdi. Gül, “Darbe teşebbüsüne karşı direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” dedi.

BAHÇELİ: DARBECİLERE MEYDAN OKUYANLAR YARGILANSIN MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbeye karşı çıkan sivillere yargı zırhı getiren KHK’ye destek verdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun. KHK'nin 121. maddesinden rahatsız olmak, 251 şehide hakaret, 2 bin 194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır. CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da millî beka, zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir. FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya 'evet' diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.