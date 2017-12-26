Diyarbakır 3’üncü Ağır Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Demirtaş’ın davasına bakacak mahkemenin 11 ay sonra belli olduğu, hâkim karşısına 13 aydan sonra çıktığı iddia edilerek tazminat istendi.
Bir de Hazine’den 750 bin TL istedi
26.12.2017 - 06:03 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 06:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine aleyhine 750 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Etiketler : selahattin demirtaş,hdp,
530859 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530859.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER