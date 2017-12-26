Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gaziantepte bulunan 106’ncı Topçu A.K. lığı ve 2’inci Zh.Tug. K.Yrd.lığının (Islahiye) Şht.Ütğm. Alpay Başaran kışlasında; gece 01.00’dan itibaren sabaha kadar 44 Erin rahatsızlanarak revire müracaatı sonrasında kontrol amaçlı olarak Islahiye Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır"denildi. Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir.Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.