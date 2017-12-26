TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Hakkâri Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Şanlıurfa Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı. Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, 4 adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.
Hakkâri'de sızma girişimindeki 4 PKK'lı terörist öldürüldü
26.12.2017 - 12:50 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Hakkâri Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : hakkari,operasyon,pkklıi öldürüldü,
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