Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.