İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Tuzla'daki kimyasal koku ile ilgili soruşturma başlatıldı
26.12.2017 - 14:16 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler : tuzla,kimyasal koku,
530965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530965.aspx
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