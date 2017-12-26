Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşerona kadro başvuruları ne zaman başlayacak? gibi merak ettikleriniz bu haberde. Senelerdir konuşulan taşerona kadro bu yıl gerçekleşiyor. Hükûmetin taşerona kadro verilmesi konusunu çok önemsediği ve bu yönde yaptığı çalışmaların neticesi meyvesini verdi. Taşerona kadro imkanı getirildi. Peki taşerona kadro başvuruları ne zaman başlayacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili başvuruların 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. Başvurular 2 Ocak'tan itibaren 10 gün içinde ilgili kurumlara başvurularak yapılacak. Bakanlık kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybının olmayacağını açıkladı.

HİZMET SÜRESİ VE İZİN SÜRELERİ HESABINDA İŞ KANUNU DİKKATE ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan taşeronlara kadro açıklamasında şunlar kaydedildi:

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.