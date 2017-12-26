Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul  Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın  ardından davaya ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2  tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği"  suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.