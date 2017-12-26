Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programın ilk gününde okul lobisinde açılan “Afrika’dan İzler” fotoğraf sergisinde birbirinden çarpıcı fotoğraflar yer aldı. Aynı gün düzenlenen konferansa Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Başkan Yardımcısı Op. Dr. Abdülhakim İbrahim Ulusoy etkinliğe konuşmacı olarak katılarak Afrika’da yapmış oldukları hizmetleri anlattı.



Hakkı Okur: “Afrika Efsunlu Bir Ülke”

Konferansın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Hakkı Okur, Afrika’ya İhlas Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramlarında insanlara et dağıtmak ve çeşitli yardımlarda bulunmak için beş defa gittiğini söyledi. Oradaki insanların Türkleri çok sevdiğin ifade eden Okur, “Afrika efsunlu bir yer. Eğer bir kere Afrika’ya giderseniz, Afrika sizi tekrar çağırıyor. Burada anlatılanların dışında eğer imkânınız varsa mutlaka oradaki insanlık dramını yerinde görmelisiniz.” dedi.



Ulusoy: “Afrika’da bir çocuğun temiz suya ulaşabilmesi için en az dört kilometre yürümesi gerekiyor.”

Okur’un açılış konuşmasının ardından; Afrika’daki mazlum, yetim ve fakirlere bir dost eli uzatan, Türkiye ile Afrika arasında gönül köprüsü kuran Op. Dr. Abdülhakim İbrahim Ulusoy’un “Afrika’da Çocuk Olmak” konulu sunumuyla devam etti.



Yıllarca Afrika’ya gittiğini ve oradaki insanların çok mağdur olduğunu vurgulayan Ulusoy, Afrika’nın Batı tarafından yıllarca sömürüldüğünü ve bu sömürünün günümüzde de artarak devam ettiğini belirtti. Afrika’daki su sıkıntısına dikkat çeken Ulusoy, “Afrika’da bir çocuğun temiz suya ulaşabilmesinin ne kadar zor olduğunu sizlere anlatmalıyım. Su kaynakları kısıtlı ve o suya ulaşabilmek o kadar zahmetli ki bir çocuğun en az 4 kilometre yürümesi gerekiyor.” dedi.



Ulusoy ayrıca, “TADD olarak Afrika’da sadece tıbbı yardım, ameliyat ve tedavi hizmetleri yapmıyoruz. Bunun yanında kurban yardımı, su kuyusu, her aileye bir keçi projesi ve güneş enerjisinden elektrik elde etmek için her aileye bir güneş enerjisi tableti edindirme çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.



Su Kuyusu İçin Kermes

Programın ikinci gününde öğrencilerin düzenlediği kermesle Afrika için yardım toplandı. Afrika’daki insanlara bir nebze de olsa can suyu götürebilmek için kermes düzenlediklerini vurgulayan İhlas Koleji öğrencileri okul lobisinde açılan kermesten elde ettikleri geliri, Afrika’da su kuyusu açmak için kullanacaklarını ifade ettiler.



Hakkı Okur: “Bütün Okul Afrika’da Su Kuyusu Açmak İçin Seferber Olduk.”

Düzenlenen organizasyonun ardından konuşan okul müdürü Hakkı Okur “Tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Afrika’da su kuyusu açmak için seferber olduk. Şu anda okulumuzdaki birçok kulübün hedefi Afrika’da su kuyusu açabilmek. Sosyal sorumluluk projelerimiz olan “Bir Adım da Sen At” kulübümüz ve “Genç Başarı Vakfı Şirket Programı” ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa zamanda Afrika’da birçok su kuyusu açmayı hedefliyoruz.” dedi.



Yeltekin: “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Afrika’da yaşanan insanlık dramının gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çekerek, bu konuda etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Çatısı altında bulundukları İhlas Holding ailesi olarak Afrika’nın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yeltekin, yapılan yardım çalışmaları ve organizasyonları ile Afrika’yı yalnız bırakmadıklarını söyledi.