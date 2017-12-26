Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Ovacık ilçesi kırsalında yer yer yarım metreyi bulan kara rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri, PKK'lıların kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edildi. Sığınak ve barınakların içerisinde ele geçirilen ise çok sayıda silah, mühimmata el konulurken yaşam malzemeleri imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç, 6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye, 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.