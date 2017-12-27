Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde aile kadrosu skandalı ortaya çıktı. 2014’ten bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Murat Türk’ün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ü ‘İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan Vekili’, Prof. Dr. Sabri Ulukanlı’yı ‘Rektör Yardımcısı’, onun biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı’yı ‘Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili’, Doç. Dr. Bülent Öz’ü ‘Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı eşi Doç. Dr. A. Tülin Öz’ü ise, ‘Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü’ olarak göreve getirdiği iddia edildi. Zeynep Türk’ün maliyede memur olan dayısı Savaş Dündar’ın ‘Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’, eşinin kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar’ın da Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca, dışarıdan hizmet alımıyla çok sayıda rektör yakınının çalıştırıldığı ileri sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen YÖK Başkanlığı, rektörün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk’ün görevine son verdi. İncelemeler sürüyor.