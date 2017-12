Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hükûmetin, hafta sonu yayınladığı 696 sayılı KHK’da yer alan düzenlemeye göre şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak amacıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu. Merkezi Ankara’da olacak Vakfın gelirlerini; yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar, Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer haklardan elde edilen gelirler, iktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan sağlanan gelirler ile diğer gelir kalemleri oluşturacak. Vakıf; kurumlar vergisinden, yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, harçlardan, damga vergisinden, motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacak. Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve yardımlar beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek. Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenecek.



CUMHURBAŞKANI ÜYE SEÇECEK

Vakıf Mütevelli Heyetinde Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedinde gösterilen üyeler yer alacak. Ayrıca Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilecek. Başbakanlık ve Aile Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların 10 milyon lira tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturacak.



“DÜŞÜNENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN”

15 Temmuz şehidi Halil Işılar’ın annesi Hülya Işılar Vakfın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehitlerimiz ve yakınlarının sadece maddi manevi anlamda değil her zaman her yerde anılsınlar istiyorum. Düşünenlerden Allah razı olsun” dedi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da vakfın başına bir gazinin getirilmesini teklif etti.

BAKAN KAYA: DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTURACAĞIZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gazetemize yaptığı açıklamada, kısa süre içinde vakıf resmi senedi taslağını hazırlayarak Asliye Hukuk Mahkemesine başvuracaklarını ve senedin tescil işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, bir hizmet binası tespit edeceklerini belirten Kaya, “Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışların, Vakıf eliyle onların maddi ve manevi ihtiyaçları için kullanılması sağlanabilecek, aynı zamanda dayanışma ortamı oluşturulacak” dedi. Bakan Kaya, farklı banka hesaplarında biriken 365.8 milyon liranın da vakfın hesabına aktarılacağını söyledi.