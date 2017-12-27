Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, “180 dönüm alanda 1400 konut ve 120-130 iş yeri var şu anda. Yeni boğaz planları gereği bu alanda 1800-2000’e yakın konut ve iş yeri yapacağız. Bu, 2 bin bağımsız bölümün yüzde 85’ini buradaki hissedarlara vereceğiz” dedi.

Türkmen, Altunizade’deki Nevmekan’da düzenlediği basın toplantısında, Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son aşamayı anlattı.

Türkiye deprem kuşağında olduğu için depreme hazırlık amacıyla Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un çıkarıldığını anımsatan Türkmen, mevcut yapı stokunun yüzde 70-80’inin kaçak, yorgun, iskansız, ruhsatsız, projesiz olduğu Üsküdar’da bu yasadan istifade ederek kentsel dönüşümü hızlandıracak hamleler yaptıklarını söyledi.

En çok proje ürettikleri konunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çeken Türkmen, Üsküdar’da kentsel dönüşüme “örnek dönüşüm” dediklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm anlayışlarında bazı kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Türkmen, bunlardan birinin “yerinde dönüşüm”, diğerinin “gönüllü dönüşüm” olduğuna dikkati çekti.

“Üsküdar evleri geleneğini başlatmak istiyoruz”

Üçüncü kırmızı çizgilerinin “estetik dönüşüm” olduğunu aktaran Türkmen, “Madem ki bu binaları yeniden yapacağız, estetiği de ön planda tutuyoruz. Belediyede estetik kurul kurduk. Bu kuruldan geçmeyen projelere ruhsat vermiyoruz. Bu projelerde aradığımız özellikler çatı, pencere, kapı, balkon estetik olacak. Üsküdar evleri geleneğini başlatmak istiyoruz. Nasıl Safranbolu, Göynük evleri deniyor, Üsküdar evleri de denilsin artık.” diye konuştu.

Dördüncü kırmızı çizginin ise “siteleşme” olduğunu belirten Türkmen, “Üsküdar’da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatından memnunuz. Komşuluk hukuku, insanların iletişimlerini muhafaza etmek açısından siteler problem diye düşünüyoruz. Binaları duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Türkmen, beşinci kırmızı çizginin de otoparksız projeler olduğuna değinerek, “Üskadar’da kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altında otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otoparkı önemsiyoruz. Üsküdar’da ayrıca 1+1 daire de olmayacak. 1+1 daire projelerine ruhsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.