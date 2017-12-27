Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.Hava harekâtında , ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.