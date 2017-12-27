Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.Hava harekâtında , ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.
Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtı
27.12.2017 - 09:21 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,hava harekâtı,Metina ve Gara bölgeleri,
531198 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531198.aspx
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