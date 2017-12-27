Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya savunma şirketi Rostek'in başkanı Sergey Çemezov, Kommersant gazetesine bir röportaj verdi.

Çemezov verdiği röportajda, Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryası için 2,5 milyar dolar ödeyeceğini belirtti. Çemezov'a göre bu ödemelerin yüzde 45'i peşin olarak, yüzde 55'i ise Rusya'dan alınan kredi ile yapılacak.

Pazarlıkların tamamlandığını ve işlemlerin son dökümanların onaylanması aşamasında olduğunu belirten Çemezov, S-400'lerin ilk teslimatını 2020 yılının Mart ayında yapılmasının planlandığını belirtti.