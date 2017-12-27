Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüpheli olduğu değerlendirilen posta ve mektuplar bundan sonra polisler tarafından da açılabilecek.

KHK ile yapılan düzenleme için ''Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, uyuşturucu suçları, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'un ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu aleyhine suçlar'' kapsamında kullanılması sınırı konuldu.

Değişiklikle bu suçlarla ilgili şüpheli mektup ve zarfların ''savcıların talimatı ile kolluk memurları tarafından açılabilmesi'' mümkün hale geldi.

Daha önce şüpheli mektuplar savcı ve hakim tarafından açılabiliyordu.