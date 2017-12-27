Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y, Ö.A.Ö, V.M, L.Ö gözaltına alındı.Şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.