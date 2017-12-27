Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y, Ö.A.Ö, V.M, L.Ö gözaltına alındı.Şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep'te iş adamlarına FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
27.12.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Konya,DEAŞ operasyonu,
531245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531245.aspx
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