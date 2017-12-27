Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetine katılan ve daha sonra Yunanistan'a kaçan firari eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat ile tutuklular eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör ile tutuksuz Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıklar hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 6 sanık hakkında ayrıca ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 19,5 yıldan otuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında ''yokluklarında tutuklama'' kararı verilen firari 8 sanık için ayrıca ''kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancı memlekete firar", "askeri eşyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalma" suçlarından da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği belirtilerek, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı ifade ediliyor.

Sanıklar Ahmet Güzel (1. Pilot), Gençay Böyük (2. Pilot) ve Rıfat Çelik'in (teknisyen) "11306" kuyruk numaralı askeri helikopterle silahlı ve teçhizatlı 7 Harp Akademisi öğrencisi ve 15 astsubay öğrenciden oluşan timi takviye amacıyla Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürdüğü anlatılan iddianamede, sanıkların emniyet güçlerinin ateşle karşılık vermesi üzerine yerleşkeye inemedikleri aktarılıyor.

İddianamede, helikopterdeki askerlerin uzun namlulu silahlarla vatandaşların üzerine ateş açması sonucu Mehmet Güder'in öldüğü, Ali Kara'nın yaralandığı belirtiliyor.

Sanıklar Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik ve Mesut Fırat'ın, iki rütbeli subay, Hava Harp Okulu öğrencilerinden oluşan 16 kişilik tim ve teknik bilgiye sahip sivilleri, helikopterle Yeşilköy Havalimanı'ndan alarak Casper Plaza'nın çatısına indirdiği bilgisi verilen iddianamede, bu helikopterden açılan ateş sonucu da Ali Ayran ve İlhan Yiğit'in yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede, Yunanistan'a kaçan eski Pilot Yüzbaşı Ferudun Çoban'ın Ankara'daki adresinde yapılan aramada, iki adet 1 dolar ile FETÖ kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi'ne ait kimlik kartları bulunduğu, eski Teğmen Halil Can Akbaş'ın iş yerinde yapılan aramada ise "17-25 Gizlenemeyen gerçekler" yazılı bir dergi sayfasının bulunduğuna işaret ediliyor.

Yunanistan iade etmemişti

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yokluklarında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili Interpol'de kırmızı bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı.

Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.