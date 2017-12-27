Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından resmî törenle karşılandı.

Erdoğan ile mevkidaşı es-Sibsi'nin Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Tunus millî marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sibsi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Resmî tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.