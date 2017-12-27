Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile bir araya geldi.İki lider yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"ESED ASLINDA BİR TERÖRİSTTİR"

Burada' Suriye'de çözümün Esed ile olup olmayacağı' sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine bu işi o götürebilir diyemeyiz. Öldürülmüş insanlara haksızlık olur bu. Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BM'den nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra nasıl adımlar atacağımıza yine konuşarak karar vereceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İş Birliği toplantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz. Şu anda Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

BU A PLANIYDI! B PLANI İSE...

"BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.

B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi.Filistin'in tüm dünyada tanınması kararını sürdüreceğiz.

İSRAİL KENDİ ÇALIP KENDİ OYNUYOR

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Burada işgal olmasından dolayı tabelalarımızı asamıyoruz. Doğu Kudüs bizim için başkenttir, ilan etmiş bulunuyoruz. İsrail şu an kendisi çalıp, kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyi yanınıza alıp yapamazsınız bunu zaten. "

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