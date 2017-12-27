Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.