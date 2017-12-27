Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Taksim ve Beşiktaş'ta da yılbaşı etkinliği yapılmayacağı açıklanmıştı.
Şişli'de yılbaşı kutlamalarına izin çıkmadı
27.12.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.
Etiketler : şişli,yılbaşı kutlamaları,
531312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531312.aspx
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