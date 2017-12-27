Millî Savunma Bakanı Canikli S-400 anlaşması ile ilgili açıklama yaptı. Canikli: ""Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim”in sonunda bir bölümünü kredi olarak kullanalım şeklinde görüşü ortaya çıktı, yoksa anlaşma bitti. Türkiye Rusya’dan 2 sistem 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi. Rus Savunma Sanayi Şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasının maliyetini açıklamıştı.
Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den S-400 açıklaması
27.12.2017 - 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Canikli, "Türkiye Rusya’dan 2 sistem 4 adet batarya alacak. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.
Etiketler : Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli,S-400,
531329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531329.aspx
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