Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Canikli S-400 anlaşması ile ilgili açıklama yaptı. Canikli: ""Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim”in sonunda bir bölümünü kredi olarak kullanalım şeklinde görüşü ortaya çıktı, yoksa anlaşma bitti. Türkiye Rusya’dan 2 sistem 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi. Rus Savunma Sanayi Şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasının maliyetini açıklamıştı.