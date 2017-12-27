Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği Afrika ziyaretinin son durağı Tunus’taki temasları kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi huzurunda iki ülke arasındaki 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ilk olarak imzalanan Askeri İşbirliği Anlaşması’na Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Tunus Milli Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi imza koydu. Ardından Nakdi Yardım Uygulama Protokolü Anlaşması imzalandı. Çevre Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi imza koydu. Son olarak Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied Ladhari arasında imzalandı.
Türkiye ile Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı
27.12.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus ziyareti kapsamında, Türkiye ve Tunus arasında 4 anlaşma imzalandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus ziyareti,anlaşma,
531338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531338.aspx
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