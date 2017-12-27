CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
CHP'li Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma başlatıldı
27.12.2017 - 16:29 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler : Ömer Süha Aldan,
531343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER