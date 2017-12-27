Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.