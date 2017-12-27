Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus’ta resmi temaslarına devam ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan’a devlet nişanı takdim etti. Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî yemek verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta devlet nişanı takdim edildi
27.12.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,tunus,el-baci kaid es-sibsi,
531385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531385.aspx
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