Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus’ta resmi temaslarına devam ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan’a devlet nişanı takdim etti. Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmî yemek verildi.