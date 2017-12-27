Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci'nin koruma polis memurluğunu yapan Mustafa Baysal, sabah saatlerinde 11 AA 107 plakalı makam aracı ile Bilecik merkezde ikamet eden kaymakamı almak için ilçeden yola çıktı. Yakacık köyü civarında Tosbağa Çayı mevkinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada polis memuru Mustafa Baysal hafif yaralanırken makam aracında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yaralanan polis memurunun yapılan müdahale sonrası İnhisar İlçe Devlet Hastanesinden taburcu edildiği öğrenildi.