Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan TSK birlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekâtında; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.