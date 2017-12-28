Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’u kullanmadıklarını belirten kişilerin şikayetlerinin artması üzerine konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bunun üzerine MİT ve BTK tarafından ByLock bağlantı verileri yeniden incelenerek bir analiz yapıldı. Analize göre, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı telefon hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ tarafından geliştirilen “Mor Beyin” uygulama sunucularına yönlendirildiği tespit edildi. Yani namaz ve müzik programı indirmek için arama yapan bazı kişilerin FETÖ’nün tuzağına düşerek örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak ByLock sunucularına yönlendirilmiş oldukları tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 11 bin 480 ismin ‘Mor Beyin’ tuzağına yakalandığı ve iradesi dışında ByLock’çu olarak göründüğü belirlendi. Bazılarının çift hattı olmasından dolayı toplamda bu sayının 11 bin 263 kişiye tekabül ettiği öğrenildi. Başsavcılık, araştırma sonucunda, örgütün FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmak ve gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçlendirmek amacıyla geliştirilen “Mor Beyin” yazılımını yapan ismi tespit etti. Bu kişinin, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına firar ettiği belirlenen eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğu anlaşıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Erbakırcı’nın, süreci baştan sona yürüttüğü belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz. Bir kişinin dahi mağdur olmasını istemiyoruz” dedi. Savcılığın yaklaşık bin kişi hakkında tahliye talebinde bulunacağı ifade edildi.