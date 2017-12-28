Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmaları tamamlanarak 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 13 Aralık’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 53 şüpheliden, 27'si alınan ifadeleri sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında bildiklerini detaylı olarak anlatıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 18 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamaları sonrası tutuklanarak Konya Kapalı cezaevine gönderildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.