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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
28.12.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 15 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce gözaltına alındı.
Etiketler : ankara,pkk,kck,operasyon,son dakika,
531549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531549.aspx
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