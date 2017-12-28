Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 301 aileye ev yapımı için 7,2 milyon, 454 aileye ev onarımı için 4 milyon ve afet barınma yardımları kapsamında 24 aileye yaklaşık 500 bin lira kaynak tahsis ettiklerini açıkladı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, Twitter hesabından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun toplantısının yapıldığını belirterek, toplantıda alınan kararlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Barınma yardımları ile eski ve bakımsız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Bu kapsamda 301 ailemize ev yapımında kullanılmak üzere 7,2 milyon lira, 454 ailemize ev onarımında kullanılmak üzere 4 milyon lira ve afet barınma yardımları kapsamında 24 ailemiz için yaklaşık 500 bin lira tutarında kaynak tahsis ettik." ifadesini kullandı. Ortaöğretime devam eden öğrenciler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca inşa edilecek 11 yeni öğrenci yurdunun yapımına destekleyeceklerini belirten Kaya, inşa edilecek yurtların 8'inin kız, 3'ünün erkek çocuklar için olacağını kaydetti. Kaya, kız çocuklarının güvenle eğitimlerine devam etmeleri için çabaladıklarını vurguladı.

"ADEM'LERİN SAYISINI 129'A ÇIKARIYORUZ'

Yaşlı ve engelli vatandaşların bakımı projelerini sürdürdüklerine işaret eden Kaya, evde bakım yardımından faydalanmayan muhtaç durumdaki yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımları ile zaruri ihtiyaçlarına yönelik projelerini destekleyeceklerini belirtti. Kaya, bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıflarınca gerçekleştirilen 97 proje için 12 milyon lira tahsis ettiklerini bildirdi.

Terörle mücadelenin sürdürüldüğü illerde "devlet-millet" kaynaşmasını sağladıklarını ifade eden Kaya, bu bölgelerde yaşayan muhtaç kadın vatandaşların psikososyal kültürel ve mesleki yönden gelişimlerinin sağlanabilmesi için Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) sayılarını artıracaklarını kaydetti. Kaya, "Açılacak 8 yeni merkez ile ülkemiz genelindeki ADEM'lerin sayısını 129'a çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, ağır kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, bu sebeple vantilatör cihazına bağımlı hastaların bulunduğu muhtaç hanelerin cihaz nedeniyle olan elektrik tüketimlerini 200 liraya kadar karşılayacaklarını aktardı. Bu ailelerin kesintisiz güç kaynağı alımlarına da destekte bulunulacağını belirten Kaya, ancak evde bakım yardımından faydalanan ailelerin bu destekten yararlanamayacağına dikkati çekti.

Aşevi hizmetleriyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşların da yanında olduklarının altını çizen Kaya, il merkezi ve ilçelerde 7 aşevinin kurulması için onay verdiklerini kaydetti. Kaya, halihazırda işletilen 7 aşevi için ise 1,4 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.