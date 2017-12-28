Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından Elâzığ merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturmanın detaylı olarak devam ettiği bildirildi.
Elâzığ'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
28.12.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : elazığ,haberler,deaş,
531569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531569.aspx
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