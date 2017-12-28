Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından Elâzığ merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturmanın detaylı olarak devam ettiği bildirildi.