Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından Elâzığ merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturmanın detaylı olarak devam ettiği bildirildi.