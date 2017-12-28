Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün bir kültür merkezinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Dışişleri, Kabil'deki saldırıyı kınadı
28.12.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,kabil,kabil patlama,
531602 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531602.aspx
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