TSK’dan, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erzincan Refahiye’de icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hâle getirildi. Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde ise operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hâle getirildi.
Erzincan ve Avaşin-Basyan bölgesinde 2 terörist etkisiz öldürüldü
28.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Refahiye ve Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen operasyonda toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : pkk,terörist,Türk Silahlı Kuvvetleri,TSK,Erzincan Refahiye,Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan,
531605 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531605.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER