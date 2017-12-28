Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, Tekirdağ-Muratlı-Karıştıran çevre yolu bağlantı yolu ile Kapaklı-Saray çevre yolunun açılışını, Tekirdağ-Hayrabolu yolunun ise temelini atmak üzere Tekirdağ’a geldi. Bakan Arslan tören alanında yaptığı konuşmada Tekirdağ, Trakya, Marmara ve Avrupa’yı Ege’ye bağlayacak olan dünyanın en uzun açıklığa sahip olacak olan 2023 metre açıklıklı Çanakkale 1915 Köprüsü’nün 2023 yılında tamamlanacağını söyledi.

Tekirdağ için güzel müjdeler vereceğini kaydeden Bakan Arslan, "Tekirdağ-Muratlı yolu sadece çevre yolu değil, bölünmüş yolun sıcak asfalt hale getirilmesi ve yine Kapaklı-Saray arası çevre yolları dahil 17,5 kilometrenin sıcak asfalt hale getirilmesi çok önemliydi iki projenin bedeli toplam 224 milyon TL eski parayla 224 trilyon. Elbette ki Tekirdağlı’ya Muratlı’ya, Kapaklı ve Saraylı hemşehrilerimize helali hoş olsun hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Hayrabolu-Tekirdağ yolu şu anda 52 kilometre, yapacağımız projeyle 6 kilometre kısalmasını sağlayacağız 46 kilometreye düşüneceğiz ve sıcak asfalt hale getiriyoruz" diyen Bakan Arslan, "O projenin de bedeli tam 400 milyon lira. Dolayısıyla ikisini üst üste koyarsınız bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız projelerin toplamı 624 milyon TL. Tekirdağlılara hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun. Tekirdağ’a 15 yılda yapmış olduğumuz yatırım ise 2 milyar 716 milyon lira" diye konuştu.

"HAYAL EDİP RÜYA GÖRMEKLE KALMIYORUZ BİZ HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Tekirdağ’ın Çorlu havalimanı ile bağlantısını bölünmüş yol olarak yaptıklarını söyleyen Bakan Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü önemli. Hem Tekirdağ hem Trakya hem Avrupa’yı Çanakkale üzerinden Ege’ye bağlamak üzere önemli bir rüyamız, bir hayalimiz vardı. Bizim farkımız biz hayal edip rüya görmekle kalmıyoruz biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde inşallah 1915 Çanakkale Köprü’nün temelini attık yapımını bu sene gerçekleştireceğiz. Köprü projesi bitti kulelerinde rüzgar testlerini yaptık. Daha önce de testlerini yapmıştık inşallah proje tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan dünyanın en uzun en uzun açıklıkla 2023 metre açıklıklı köprüsünü insanımızın hizmetine sunmak. Bunlarla yetinmediğimizi de biliyorsunuz. İstanbul-Avrupa hızlı tren projesi elbetteki Tekirdağ’dan, Çerkezköy’den, Çorlu’dan Büyükkarıştıran’dan geçecek geçen geldiğimizde onunda sözünü vermiştik, ihalesini yapacağız demiştik. İhale süreçlerini başlattık. Hızlı trenle inşallah Avrupa’ya bağlanacağız. Tekirdağ’da üretilen ürünleri Asya’ya kadar Uzak Doğu’ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle Sayın Başbakanımızın önderliğinde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokolün de katılımıyla açılış kurdelesini havai fişekler eşliğinde kesen Bakan Arslan, daha sonra makam aracının direksiyonuna geçti ve açılışı yapılan yolu test etti.