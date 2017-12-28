Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, dün katıldığı bir radyo programında yeni çıkarılan KHK’larla ilgili açıklamalar yapmış, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara inen halka hakaretlerde bulunmuştu.

"İTLERİMİ SOKAĞA SALARIM" CÜMLESİNİ KULLANMIŞTI



Aldan "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.